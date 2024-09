Kukuli Morante no tuvo un buen inicio en la Noche de Desaprobados de “El Gran Chef Famosos, La Academia”. La participante se quebró ante las cámaras al no tener un buen desempeño culinario con los crepes.

La actriz de “Pituca sin Lucas” derramó lágrimas al notar que su relleno de las crepes estaba demasiado SALADO. “Le eché mucha sal. Perdonen, pero entregué algo de corazón y me da muchísima pena que no me haya salido”, se lamentó.

Este jueves 26 de setiembre se vive la primera Noche de Desaprobados de “El Gran Chef Famosos, La Academia”. Luigi Monteghirfo, Raysa Ortiz, Kukuli Morante, Tito Vega, Alejandra Baigorria y Anthony Chávez se enfrentan para salvarse de la Noche de Expulsión, ¿quiénes lo conseguirán?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.