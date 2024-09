Anthony Chávez no le perdonó nada a Alejandra Baigorria en el nuevo episodio de “El Gran Chef Famosos, La Academia”. El alumno aseguró que su compañera estaba haciendo TRAMPA.

“Ya está cocinando la señorita Baigorria. Miren”, aseguró Anthony frente a las cámaras al ver que Alejandra estaba agachada verificando sus herramientas.

Al escuchar la acusación, Alejandra no dudó en responderle: “Me voy a acordar de esto, me voy a acordar de esto. Estoy revisando que me hayan puesto todo y no me hayan robado nada”.

Este jueves 26 de setiembre se vive la primera Noche de Desaprobados de “El Gran Chef Famosos, La Academia”. Luigi Monteghirfo, Raysa Ortiz, Kukuli Morante, Tito Vega, Alejandra Baigorria y Anthony Chávez se enfrentan para salvarse de la Noche de Expulsión, ¿quiénes lo conseguirán?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.