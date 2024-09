Nelly Rossinelli mostró su descontento con el plato presentado por Luigi Monteghirfo en el nuevo episodio de “El Gran Chef Famosos, La Academia”. La popular “mamá de los pericotitos” se sinceró ante las cámaras.

“Si no fuera por las papas fritas, sentiría que sería un platito de hospital. Este plato NO me dice ‘cómeme’, parece un pollito a la plancha y verduras al vapor. Vamos a ver si el sabor está ahí. Todo lo has servido en ruma”, sentenció.

Asimismo, aseguró que al plato le faltaron ingredientes importantes: “El arroz está duro. No le has echado el sillao y el vinagre. Te has olvidado de lo principal. No hay sabor a salteado”.

Este miércoles 25 de setiembre se vive la segunda noche en la nueva temporada de “El Gran Chef Famosos, La Academia”. Seis participantes lucharán por evitar la temida Noche de Desaprobados, ¿quiénes lo conseguirán?

