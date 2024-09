Kukuli Morante protagonizó un DIVERTIDO momento en la cocina de “El Gran Chef Famosos, La Academia”. La alumna dejó caer el termómetro en la sartén de aceite CALIENTE, derritiéndolo en el instante.

“Mi termómetro se cayó. Por Dios, se me ha caído el termómetro y yo no sé cómo sacarlo. No quiero quemarme”, se lamentó la participante. Este incidente hizo recordar a la ocasión en que Claudia Berninzon, retadora de las Batallas Culinarias, sufrió el mismo incidente.

Este miércoles 25 de setiembre se vive la segunda noche en la nueva temporada de “El Gran Chef Famosos, La Academia”. Seis participantes lucharán por evitar la temida Noche de Desaprobados, ¿quiénes lo conseguirán?

