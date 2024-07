¡NO DELEITÓ! Karina Borrero no controló bien el tiempo de cocción de las papas para su sarza de tolinas, el primer plato de la Noche de Eliminación en “El Gran Chef Famosos, y terminó presentándole alimentos crudos al jurado.

El primero en notar los errores en el plato de Karina fue su excompañero de universidad Javier Masías. “Crudo. Recontra crudo. La proteína está durísima, el ají está muy grande”, sentenció.

Pero no era lo único que estaba mal en su sarza: “No has aliñado lo suficiente, no ha tenido reposo. A mí esto me desagrada, la verdad”.

Este viernes 12 de julio se vive una nueva Noche de Eliminación en “El Gran Chef Famosos”. Una de las participantes sentenciadas abandonará la competencia para siempre, ¿quién será?

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.