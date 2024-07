¡ABANDONA LA COCINA! Cielo Torres se convirtió este viernes en la novena eliminada de “El Gran Chef Famosos”. La cantante peruana no convenció al jurado con su arroz con pollo, con el cual tuvo complicaciones para preparar.

La artista, casi 10 minutos antes de que se acabe el tiempo de cocina, quemó parte de su aderezo para el arroz, entrando en pánico. Pero el apoyo de sus compañeras la impulsó a terminar su plato.

Antes de abandonar la cocina, Cielo Torres tuvo palabras de agradecimiento por la oportunidad. “Son muy difíciles las despedidas, pero aún más de difícil cuando encuentras un lugar tan bonito como este. He podido disfrutar desde que ingresé, conocer personas increíbles, mis compañeras, mis compañeros que no están acá, el jurado maravilloso del que he aprendido tanto”.

Asimismo, Cielo recalcó que la amistad que ha forjado en el programa es invaluable. “Me llevo grandes amigas que conocí aquí, parece que nos conociéramos de toda la vida. Sé que vamos a seguir en contacto”, aseguró.

