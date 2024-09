Carlos Palma es el reciente expulsado de “El Gran Chef Famosos”. Como es costumbre, el jurado decidió dedicarle unas palabras de despedida. El primer en hablar fue Giacomo Bocchio: “Tú eres de esos alumnos que quieren aprender. Desde que llegaste a cómo te vas, has evolucionado un montón. Eres un tipo correcto. Ha sido muy bonito compartir contigo en esta cocina”, mencionó.

Nelly Rossinelli no se quedó atrás y también hizo lo propio. “También estoy llena de gratitud a la buena onda que le has puesto. Tú llegaste a esta noche de expulsión porque pusiste como prioridad a tu familia. No hay nada más importante en la vida que tú familia. Ese mensaje que estás dejando es muy lindo”, mencionó.

Por otro lado, José Peláez se unió a esta despedida con tiernas palabras: “Carlitos querido, espero que en algún momento nos volvamos a encontrar en una reu de padres de familia, nuestros hijos van a ser contemporáneo. Hasta siempre, amigo. Te queremos”.

