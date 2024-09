Luego de una ardua batalla en la cocina de “El Gran Chef Famoso”. El eliminado es Carlos Palma. El primero en darle unas palabras de despedida fue Adolfo Aguilar: “Querido Carlos, te voy a ser bien honesto. Si alguien voy a extrañar en esta academia es a ti”.

Carlos Palma se quebró cuando tuvo que despedirse del jurado y compañeros. “Gracias al jurado por tantas enseñanzas, con lo que me quedo es con todo lo que he aprendido. He crecido mucho acá, en este tiempo. La vez pasada dije que me iba a feliz, pero después estuve pensando que la felicidad es sólo un momento, así que me voy agradecido”, narró entre lágrimas.

Este lunes 09 de setiembre se vive una nueva Noche de Expulsión en “El Gran Chef Famosos, La Academia”. Los participantes lucharán por evitar ser eliminados; pero lamentablemente uno de ellos abandonará la competencia para siempre. ¿Quién será?

