Adolfo Aguilar tenía que salir a exponer, luego de una gran presentación hecha por Phillip Chu Joy. Sin embargo, parece que hubo un problema con lo que preparó. “No cargaron las dispositivas que traje. Es una pena”, comenzó diciendo.

En el confesionario mencionó lo mismo, pero esta vez recalcó que tal vez alguien esté en su contra. “Mis dispositivas no cargaron. Parece que ahí están saboteándome”, comentó. Delante del jurado, justificó el por qué no iba a haber una presentación formal. “De alguna u otra forma me parece correcto repetir la información que ya dieron mis compañeros”, expresó.

Este lunes 09 de setiembre se vive una nueva Noche de Expulsión en “El Gran Chef Famosos, La Academia”. Los participantes lucharán por evitar ser eliminados; pero lamentablemente uno de ellos abandonará la competencia para siempre. ¿Quién será?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.