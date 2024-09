Jely Reategui NO soportó la interrupción del conductor José Peláez y explotó contra él en el nuevo episodio de “El Gran Chef Famosos, La Academia”. La actriz le dijo que repetía la MISMA frase a todos los alumnos.

El presentador llegó hasta la cocina de Jely para ASEGURARLE que era la participante con más posibilidades de presentar un buen ceviche mixto. Pero ella no le creyó NADA: “Eres como la abuelita del panetón que le dice eso a todos sus nietos”.

El calificó divirtió a Peláez, pero le pidió que deje de llamarlo “abuelita de panetón”. “Tengo posibilidades porque he practicado mucho ceviche. He hecho como 3-4 veces y me ha salido muy bien”, sentenció Jely.

Este jueves 19 de setiembre se transmite la primera noche de la ronda final de “El Gran Chef Famosos, La Academia”. Los participantes luchan por llegar a la gran final y coronarse como el mejor de la clase. ¿Qué sucederá?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.