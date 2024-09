Finalmente Adolfo Aguilar es el participante que tendrá que abandonar la competencia. “Tú dijiste una vez que eras fan mío y ahora yo te digo gracias por ser cómo eres”, fueron las palabras que le dedicó Phillip Chu Joy.

Asimismo, no podía irse sin antes manifestarse. “Gracias por tomarse en cuenta, gracias por los compañeros que he tenido esta temporada. Gracias a los jueces, porque a pesar de los tropieces y lo malo que uno puede hacer, están ahí para ayudarte (…) Me voy con mucha pena, pero feliz por ellos. Muchas gracias”, acotó mientras se quebraba.

Este miércoles 18 de setiembre continúa el ciclo semifinal de “El Gran Chef Famosos, La Academia”. Los tres participantes que siguen en competencia lucharán por conseguir el pase directo a la ronda final, ¿qué sucederá?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.