Adolfo Aguilar y Christian Thorsen terminaron con sus preparaciones y esperan que Phillip Chu Joy pierda el tiempo con ellos. “¿Phillip, no quieres venir a visitar?”, preguntó Adolfo. Phillip está sumamente concentrado en su preparación. Ante ello, Thorsen respondió entre risas: “No, Phillip ya no es nuestro amigo”.

El presentador no se quedó contento y fue a buscar a Phillip a su estación. “Oye, ven a visitar. No, mentira, mentira”, dijo bromeando. Phillip finalmente se acercó a la estación de Adolfo y calificó su mesa: “Qué bonito. Me gusta, me gusta”.

Este miércoles 18 de setiembre continúa el ciclo semifinal de “El Gran Chef Famosos, La Academia”. Los tres participantes que siguen en competencia lucharán por conseguir el pase directo a la ronda final, ¿qué sucederá?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.