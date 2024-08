Leslie Shaw no está recibiendo buenas críticas en el primer platillo. La primera en degustar su papa con huevo fue Nelly Rossinelli, quien le aconsejó que se siga dedicando al canto. Ahora que llegó el turno de Javier Masías, Leslie intentó suavizar los comentarios. “Compadre…”, comenzó diciendo. Sin embargo, no esperó que Javier tuviera un frío comentario. “No, tú y yo no somos compadres. No tenemos ninguna relación”, sentenció.

“No, no. Eso con Nelly. A mí no me vengas…”, agregó generando sorpresa en el rostro del a cantante. Tras ello, mencionó una palabra que la artista no pudo entender, “Póngame competidores que entiendan el español, por favor”, sentenció.

Este jueves 1 de agosto se vive una noche muy intensa en “El Gran Chef Famosos, La Academia”. Los participantes luchan para evitar ser REPROBADOS, ¿quienes avanzarán al siguiente ciclo?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

