Se acabó el tiempo y ahora los participantes se encuentran presentado sus platillos. Cuando llegó el turno de Leslie Shaw, todo comenzó muy mal. Nelly Rossinelli fue la primera en tener que probar y se llevó una no muy grata impresión. “Ay, comadre, ¿qué me has preparado? Con cáscara”, dijo la jurado respecto a su papa con huevo.

“¿Cómo va a ser con cáscara?”, preguntó Nelly. Por su parte, Leslie Shaw se excusó diciendo que nunca había tenido la oportunidad de probar este plato. Ante ello, ‘La Mamá de los Pericotitos’ precedió a degustar y lanzó duro comentario. “La cebolla cruda… Bueno, Leslie. Sigue cantando”, sentenció.

Este jueves 1 de agosto se vive una noche muy intensa en “El Gran Chef Famosos, La Academia”. Los participantes luchan para evitar ser REPROBADOS, ¿quienes avanzarán al siguiente ciclo?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

