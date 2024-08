Luego del emotivo mensaje de Matilde León tras enterarse que fue eliminada de “El Gran Chef Famosos, La Academia”, el jurado también le dedicó unas palabras a la estudiante. Así, Javier Masías afirmó sentirse conmovido por la expulsión de Matilde.

La última persona en opinar sobre la eliminación de Matilde fue Masías. El jurado sorprendió con sus tiernas y emotivas palabras sobre la alumna, quien reveló tener déficit de atención en programas anteriores. “Te he visto esforzarte y entregarte aquí con toda tu energía y a mí eso me parece muy conmovedor porque es algo muy difícil de afrontar”, resaltó. Masías también le deseó un mejor futuro en la cocina a la alumna. “Si esto realmente te importa, que esa luz que se ha encendido, culinaria, se vuelva una llama que se pueda ver de muy lejos. Te deseo lo mejor”, finalizó.

Pero Javier Masías no fue el único en enternecerse al ver a Matilde dejar La Academia. El primero en darle un mensaje a la joven fue Giacomo Bocchio. “Te considero una mujer noble, buena, dócil, amable, inteligente además, así que que tengas esa habilidad de poder cocinar no es poca cosa. Enfócate en eso, aprende eso”, afirmó. El chef terminó con más palabras de aliento para Matilde. “Creo que sí puedes lograrlo. Me va a encantar ver en tus redes sociales platos tuyos y que sigas esforzándote”, afirmó.

Nelly Rossinelli también resaltó la motivación de la joven “Empieza a cocinar. Estabas mejorando muchísimo tus cortes, mejorando tus aderezos. Como tú dices, lo estabas haciendo a tu ritmo”, comentó. Antes de terminar, la jurado no descartó la posibilidad de que la alumna regrese durante la etapa de repechaje. “Sigue practicando y esperamos que tengas una revancha en tu cocina o en esta”, declaró.

