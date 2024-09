El chef Javier Ampuero regresó a la cocina de “El Gran Chef Famosos, La Academia” para motivar a las finalistas en el primer reto de la noche. Pero, tanto Jely Reategui como Diana Sanchez quedaron “decepcionadas”.

Ampuero llegó hasta la cocina de ambas participantes y les lanzó COQUETOS comentarios. “Consúltame lo que quieras (…) Estoy seguro que su belleza conjuga con su talento”, le había dicho a Jely.

La actriz peruana no se calló y respondió: “Gracias. Muchas gracias. Pero necesito que me ayudes, no necesito que me piropees. Por favor, ayúdame, aunque eso también me ayudó porque me relajó, así que gracias Javier”.

En tanto, en el turno de Diana, ella le reclamó por los piropos a su compañera y Javier Ampuero se defendió: “Yo no he coqueteado, lo mismo te digo a ti: ‘Tu belleza conjuga con tu talento’. Yo soy así, muy directo”. “Él es así, tira arroz por todos lados”, sentenció Diana.

Este lunes 23 de setiembre se vive la GRAN FINAL de “El Gran Chef Famosos, La Academia”. Jely Reategui o Diana Sanchez, solo una de las dos alumnas logrará alzar la ansiada “Olla de Oro”, ¿quién lo conseguirá?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.