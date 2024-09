Jely Reategui se mostró bastante FRUSTRADA en la Gran Final de “El Gran Chef Famosos, La Academia”. La actriz peruana hizo el correspondiente blanqueo del ají amarillo, pero la técnica para pelarlos no parecía estar funcionando.

Según las indicaciones del jurado, al blanquearlas, la piel del ají debería desprenderse fácilmente. Sin embargo, eso no sucedió en el caso de Jely Reategui.

“Tengo problemas con mi ají. No está saliendo bien la cáscara, no me da tiempo de hacer nueva blanqueada porque perderé tiempo en hacer mi pasta. Así que aplicaré la técnica de la uña y el cuchillo”, sentenció.

Este lunes 23 de setiembre se vive la GRAN FINAL de “El Gran Chef Famosos, La Academia”. Jely Reategui o Diana Sanchez, solo una de las dos alumnas logrará alzar la ansiada “Olla de Oro”, ¿quién lo conseguirá?

