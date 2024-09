Diana Sanchez y Jely Reategui se convirtieron en las grandes finalistas de “El Gran Chef Famosos, La Academia”. Y, antes de enfrentarse al gran reto culinario de esta noche que hará alzar la ansiada “Olla de Oro” a una de ellas, ambas dieron unos emotivos discursos sobre lo que ha sido su paso por la cocina de Latina Televisión.

Por su lado, Diana aseguró haberse divertido muchísimo en La Academia. “Ahora es momento de demostrar que la disciplina también es parte de mí. El mayor premio para mí es haberme reencontrado con mi público. Por todo su cariño lo daré todo en esta final”, aseguró.

En tanto, Jely precisó que, desde que pisó La Academia, soñó con llegar a la Gran Final de la temporada. “Me he esforzado muchísimo. No pienso desaprovechar esta única oportunidad. Ya me siento una ganadora de conocimiento y de muchas nuevas amistades. Llevarme esta olla sería algo simbólico y hermoso”, aseveró.

Este lunes 23 de setiembre se vive la GRAN FINAL de “El Gran Chef Famosos, La Academia”. Jely Reategui o Diana Sanchez, solo una de las dos alumnas logrará alzar la ansiada “Olla de Oro”, ¿quién lo conseguirá?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.