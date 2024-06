Yaco Eskenazi triunfó en el Repechaje y consiguió uno de los tres cupos para regresar a la competencia de “El Gran Chef Famosos”. Y, justamente ese entrenamiento adicional es el que preocupa a sus rivales; especialmente a Ivana Yturbe.

La participante le confesó a Peláez el TERROR que siente de ver a su amigo más que preparado para alzar la ‘Olla de Oro’.

“Espero que haber maternado en estas vacaciones no me juegue en contra. Almudena voy a depositar toda mi fe en ti”, dijo temerosa Ivana. “A veces dicen que lo mejor es no hacer nada”, la animó Peláez.

Este sábado 29 de junio es el primer episodio luego del Repechaje e inicia una nueva ronda de competencia en “El Gran Chef Famosos”. Los participantes celebrarán el Día del Pescador, ¿quiénes caerán en la temida Noche de Sentencia?

