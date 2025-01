Tras terminar el plato de entrada en la GRAN FINAL de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”, Ricky Trevitazzo abrió su corazón ante las cámaras sobre una persona MUY especial en su vida.

En primer lugar, el participante agradeció por la oportunidad, aunque hay un detalle que lo pone triste: “Lo que más pena me da es saber que mañana ya no vamos a estar acá”.

Asimismo, se refirió a Luigui Carbajal, su compañero en la temporada “x2” de “El Gran Chef Famosos”: “Lo extraño un montón, es mi hermano. Son las primeras imágenes que he visto junto a él (puestas en la pared de la cocina), me siento como que me faltara un pedazo a mi alma y, la vez, estar parado acá siento que me completa todo”.

Este miércoles 22 de enero se vive la GRAN FINAL de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”. Jota Benz y Ricky Trevitazzo se enfrentan en la cocina, ¿quién de ellos se reivindicará y alzará la ansiada Olla de Oro?

