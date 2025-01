Jota Benz se ENOJÓ con Javier Masías por interrumpir su trabajo en la GRAN FINAL de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”. Su primer reto de la noche era hacer carpaccio de concha con cremoso de papa; y, ante la complejidad del trabajo, el jurado pasó a supervisar para ver que todo marchara de manera correcta.

Pero, además, inyectó un poco de estrés en Jota. “Escúchame, ¿qué es esto?”, le cuestionó al ver su trabajo con las conchas marinas. Y, en ese segundo de distracción, dejó caer el culantro que estaba lavando.

“Masías, me has venido a distraer y se me ha caído todo el culantro. No se supone que tienes que venir acá a meternos terror, asustarnos. Es una final, Masías, por favor”, dijo “enojado” ante las cámaras.

Este miércoles 22 de enero se vive la GRAN FINAL de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”. Jota Benz y Ricky Trevitazzo se enfrentan en la cocina, ¿quién de ellos se reivindicará y alzará la ansiada Olla de Oro?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m.