Nelly Rossinelli probó el platillo que realizó Goyo sin esperar que todo se saliera de control. Cuando se llevó el primer bocado en la boca, quedó impactada. “Mil disculpas”, dijo.

“Uy, me fui en sal, pero sí se siente un saborcito a arroz con pollo”, comentó Goyo. Por su parte, Nelly no dudó en dejar este comentario: “Está saladísimo, Chapasa. No calculé, me arde la lengua. Hay que probar la comida, Chapasa. No es posible que sirvas algo así. Si hubieras probado no lo hubieras servido”, sentenció.

Este jueves 3 de octubre se vive un nuevo ciclo en la cocina de “El Gran Chef Famosos, La Academia”. Alejandra Baigorria, Canchita Centeno, Carla Rueda Cotito, Chapasa y Luigi Monteghirfo se enfrentan para salvarse de la Noche de Desaprobados, ¿quiénes lo conseguirán?

