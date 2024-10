El jurado de “El Gran Chef Famosos, La Academia” llegó hasta la cocina de Luigi Monteghirfo para evaluar sus tamalitos verdes piuranos. Pero Giacomo Bocchio se mostró INDIGNADO al ver el trabajo del alumno.

El chef notó que el tamal estaba crudo y se fijó en la olla donde había cocinado los tamales. Ahí notó un GRAN detalle. “No entiendo qué has hecho, hermano. Has puesto demasiadas cebollas enteras ahí, has perdido tiempo en que se caliente esa cantidad de agua. Debiste poner un dedo de agua pequeño y que el vapor suba y cocine la preparación”, le recriminó.

En esa misma línea, el jurado Javier Masías añadió: “Es un desperdicio irracional”. “Totalmente”, aceptó Luigi.

Este martes 08 de octubre inicia el cuarto ciclo de competencia en la nueva temporada de “El Gran Chef Famosos, La Academia”. Los alumnos buscarán salvarse de la temida Noche de Desaprobados, ¿quiénes lo conseguirán?

