Jonatan Rojas tuvo VARIOS problemas con la preparación de las mollejas encebolladas de la primera noche de Repechaje en “El Gran Chef Famosos”. El participante, con las justas, pudo emplatar; pero no presentó lo que se había pedido.

El concursante NO tuvo las mollejas en la olla a presión el tiempo necesario para que se cocinen bien, y el jurado lo notó en la textura.

Incluso, el chef Giacomo Bocchio SE NEGÓ a probar el plato. “Por más que parece quemado, no está quemado. Te has demorado un montón en poner la molleja en la olla a presión. No lo voy a probar la molleja porque ya vi en qué condición está”, dijo el jurado.

Aunque NO fue la única crítica. “La papa está cruda. La carne está recontra dura”, agregó Javier Masías.

Este martes 25 de junio inicia la ronda de Repechaje en “El Gran Chef Famosos”. Los seis participantes eliminados tendrán una última oportunidad de regresar a la competencia, ¿quiénes obtendrán un cupo?

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR