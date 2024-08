Gachi Rivero se fue CON TODO contra el jurado de “El Gran Chef Famosos, La Academia”. La alumna se mostró inconforme con la decisión de los jueces de no probar sus platos por estar mal cocinados.

“Yo picona no soy, yo soy malhumorada. A mí me da cólera, me molesta. Llega un punto acá que te ponen de unos nervios que ya me da cólera”, había dicho Gachi. Así que, interesada en el tema, Natalia Salas intentó sacarle más información: “¿Qué es lo que te molesta?”.

En ese momento, Gachi soltó todo lo que sentía en la cocina: “Me molesta que yo cocine 40-50 minutos y van y prueban y dicen ‘yo no voy a probar eso’. A pesar de que es su labor”. Asimismo, afirmó que el crítico Javier Masías fue quien se negó a probar su plato en una ocasión anterior.

“Estás diciendo, Gachi, a nivel nacional que el jurado está incumpliendo su contrato, su deber. Que le descuenten, eso es lo que quieres”, ironizó Natalia. “Exacto, (no están haciendo) su labor”, aseveró Gachi.

