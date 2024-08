Este jueves 15 de agosto se transmitió un nuevo episodio de “El Gran Chef Famosos, La Academia”. Phillip Chu Joy, Vanessa Terkes, Christian Thorsen y Adolfo Aguilar regresaron a la cocina para enfrentarse a dos nuevos retos culinarios en conmemoración del Aniversario de Arequipa. Aunque dos de ellos pasaron a la temida Noche de Desaprobados.

Como primer plato de la noche, el jurado pidió dos platos de escribano. El primero en provocar las risas en el set fue Adolfo Aguilar, quien aseguró que el no saber FRANCÉS le ha complicado la situación en la cocina. “Todas estas palabras que nos enseñan: concasse, chiffonade, brunoise. Yo no estudié francés, no entiendo nada”, dijo.

En tanto, Vanessa Terkes y el propio Adolfo Aguilar perdieron la PACIENCIA con Peláez por distraerlos en un momento clave de la noche.

Para el segundo plato de la noche, los alumnos de “La Academia” prepararon un delicioso rocoto relleno. En medio del estrés, Christian Thorsen se tomó unos minutos para hablar sobre su lucha contra el cáncer y recibió el reconfortante abrazo de Peláez.

Al final de la noche, el jurado de “El Gran Chef Famosos, La Academia” tomó la siguiente decisión: Christian Thorsen y Adolfo Aguilar pasan a Noche de Desaprobados; Phillip Chu Joy y Vanessa Terkes consiguen su pase al siguiente ciclo de competencia.

