Vanessa Terkes no soportó tener a Peláez en su estación de trabajo interrumpiéndola en medio del primer reto en “El Gran Chef Famosos, La Academia”. Por eso, activó el modo “Tayson” para alejarlo.

Como recordamos, Terkes protagonizó la novela “La Tayson, corazón rebelde” de Latina Televisión, donde interpretó a Milagros “La Tayson”, una joven caracterizada por su humildad y rebeldía.

Así que, cuando Peláez la retó, Vanessa no dudó en responder: “¿Qué pasa causa? ¿Qué pasa? ¿Por qué no me puedo poner Tayson? ¿Qué tienes contra la Tayson? Con la chica de barrio chévere que es”.

Este jueves 15 de agosto inicia un nuevo ciclo en “El Gran Chef Famosos, La Academia”. Los alumnos luchan por su permanencia en el programa, ¿quiénes lograrán salvarse de la Noche de Desaprobados?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.