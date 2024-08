Christian Thorsen regresó a la cocina de “El Gran Chef Famosos, La Academia” para defender su puesto en la competencia culinaria de Latina Televisión. Pero, antes de cocinar, el participante tuvo una breve conversación con el conductor José Peláez.

La noche estaba dedicada al Aniversario de Arequipa, así que el presentador le consultó a Thorsen: “¿Usted ha tenido alguna novia arequipeña? ¿Varias novias arequipeñas? ¿Cuál es su relación con Arequipa?”.

Pero el alumno simplemente respondió: “No, no. Mi cercanía a amigas arequipeñas”. Aunque Peláez no se quedó con las ganas de soltar una “indirecta”: “Usted tiene fama de Don Juan”.

Así que a Christian Thorsen no le quedó más que responder: “Me ha pasado que me he enamorado unas cuantas veces, pero no siempre es correspondido”.

Este jueves 15 de agosto inicia un nuevo ciclo en “El Gran Chef Famosos, La Academia”. Los alumnos luchan por su permanencia en el programa, ¿quiénes lograrán salvarse de la Noche de Desaprobados?

