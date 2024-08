El estrés superó a Christian Thorsen en el nuevo episodio de “El Gran Chef Famosos, La Academia”. Tanto así que, en lugar de pelar los rocotos y hervirlos, los metió completos (incluida las pepas) en el agua caliente.

Pero Nelly Rossinelli llegó a su rescate y le hizo notar su GRAVE error. “Lo que sí me preocupa es que esto tiene que estar cortado porque si no no va a retirar todo el picante. Tienes que retirar venas y pepas porque, lo que estás haciendo ahora, es concentrar el picante”.

Inmediatamente, Christian tomó acción y se disculpó por el error. “Me distraje con el tema de cortar la carne y metí los rocotos enteros al agua”, se lamentó el alumno.

Este jueves 15 de agosto inicia un nuevo ciclo en “El Gran Chef Famosos, La Academia”. Los alumnos luchan por su permanencia en el programa, ¿quiénes lograrán salvarse de la Noche de Desaprobados?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.