Diana Sanchez no soportó la interrupción de la conductora invitada Natalia Salas en su estación. Por eso, y de manera sutil, la participante de “El Gran Chef Famosos, La Academia” la invitó a retirarse al iniciar una guerra de harina.

Natalia supervisó la preparación de la huevera frita y le comentó a la participante: “¿No tendría que ser un poco más denso (el aparejo)? Ay no sé, no sé. Mejor no. Tú ve. Suerte”.

Pero Diana no soportó la indecisión de la presentadora y la “botó” de su estación: “No me vengas acá a decirme que ponga algo y después…”. En ese momento, como tenía harina a la mano, agarró un puñado e intentó tirársela en la cara a Natalia; pero todo se trató de una simple broma.

Este viernes 16 de agosto se vive una nueva noche de competencia en “El Gran Chef Famosos, La Academia”. Las tres participantes luchan por su pase al siguiente ciclo, ¿quién lo conseguirá?

