Erick Delgado fue reprobado la fecha anterior luego de no convencer al jurado con su preparación. Ahora que está en la Noche de Desaprobados, manifestó su enojo. “Estoy molesta porque estoy desaprobado”, comentó.

“Ayer me fui bastante molesto, porque me parece que mi arroz tapado estuvo bastante rico y me parece que pude haber tenido mayor suerte”, agregó en el confesionario. Asimismo, está más que listo para demostrar que puede sorprender con su sazón. “¡Estoy molesto! Vengo acá a demostrar que están equivocados”, añadió.

Este martes 1 de octubre se vive un nuevo ciclo en la cocina de “El Gran Chef Famosos, La Academia”. Erick Delgado, Milena Warthon, Andrés Salas, Tito Vega y Luigi Monteghirfo se enfrentan para salvarse de la Noche de Expulsión, ¿quiénes lo conseguirán?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.