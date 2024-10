El jurado comenzó a dar su veredicto para conocer qué participantes van a Noche de Desaprobados y el primero en ser escogido fue Erick Delgado, quien no quedó del todo conforme.

“No me parece correcto. Esta vez no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque yo he comido, es más, hasta la gente que ha estado detrás de cámaras ha dicho que está rico mi plato. Hoy día no estoy de acuerdo con la decisión”, mencionó el deportista en el confesionario.

Este lunes 30 de setiembre se vive un nuevo ciclo en la cocina de “El Gran Chef Famosos, La Academia”. Erick Delgado, Raysa Ortiz, Kukuli Morante y Milena Warthon se enfrentan para salvarse de la Noche de Reprobados, ¿quiénes lo conseguirán?

