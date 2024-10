El jurado pasó estación por estación calificado los platillos de los participantes. Cuando llegó el turno de Erick Delgado, Javier Masías no dejó buenos comentarios. Es ahí cuando el exfutbolista comienza a defender su platillo en el confesionario.

“¿Ves? Giacomo tiene razón, yo he hecho un guiso sabroso. Lo ha dicho Giacomo, no lo digo yo”, comenzó diciendo. Tras ello, acotó lo siguiente: “¿Por qué me van a catalogar por el arroz? Lo pongo bajo en sal porque el guiso ya estaba en su punto”.

Este lunes 30 de setiembre se vive un nuevo ciclo en la cocina de “El Gran Chef Famosos, La Academia”. Erick Delgado, Raysa Ortiz, Kukuli Morante y Milena Warthon se enfrentan para salvarse de la Noche de Reprobados, ¿quiénes lo conseguirán?

