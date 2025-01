La presencia de Gino Assereto, ex finalista de El Gran Chef, causó controversia en la cocina al ser motivo de queja por aparentemente llevarle más ventaja a las demás asistentes.

“Siento que hay una injusticia porque Carolina nunca ha estado en un set de televisión, la mamá de Canchita nunca ha estado en un set y tenemos una gran desventaja respecto al señor Gino Aseretto”, reclamó Emilram.

Jota Benz se apuró en defender a su refuerzo. “¿Cuál desventaja? Si el que más se la pasa en esta cocina es Emilram porque para sentenciado”, cuestionó el participante, ¿cómo reaccionó Gino?

Por su lado, Gino fue muy enfático en su respuesta. “Tú tienes ventaja, compare’, tú has sido finalista, el que no hayas ganado no quiere decir que no has sido finalista, has quedado TERCERO”, aclaró el apoyo de Jota.

Para finalizar, a Gino le pareció una gran idea enumerar a quiénes había logrado vencer Emilram. “Emilram, aunque no lo crean, en mi temporada, eliminó a Dorita, eliminó a Ekaterina, eliminó a Juan Carlos. Él eliminó a todos y llegó a la final con Matías y conmigo”, terminó el hermano de Jota.

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

