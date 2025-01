Cada participante de El Gran Chef Famosos trajo consigo no solo a su refuerzo en la cocina, sino también a una persona más que especial en sus vidas.

El primero en llegar a la cocina fue Gino Assereto, hermano de Jota Benz y ex finalista del programa culinario de Latina. “Estoy feliz de regresar, feliz de verlos nuevamente, verlos a todos. Estoy nervioso porque no cocino hace mucho tiempo, he hecho un par de cosas con mi hija”, saludó Gino.

Como refuerzo de Canchita Centeno llegó Celia Molina, su madre. A la competidora los ojos le brillaron al ver a su madre, quien tuvo que pedir permiso en el Hospital Rebagliati para ayudar a su hija. “Contenta de estar en este gran programa”, afirmó doña Celia.

El corazón de Emilram Cossío parecía querer salir de su pecho al ver ingresar a la cocina a Carolina Bolívar, su esposa y refuerzo. “Contenta por apoyarlo y un poquito nerviosa”, confesó Carolina, la coach de Emilram.

Con las duplas presentes, Peláez pudo presentar el segundo plato: arroz chaufa y tallarín saltado. Los participantes deberán buscar deslumbrar al jurado si no quieren ser sentenciados, ¿lo conseguirán?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.