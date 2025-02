Eli y Brandon Stieber, Adolfo Bolívar y Ale, Steve Palao y Caetana, e Ismael La Rosa e Ishana fueron los participantes que NO deleitaron al jurado de “El Gran Chef Famosos, Pericotitos” este martes. Por ende, las cuatro duplas se enfrentarán en la temida Noche de Eliminación.

La primera dupla sentenciada fue la conformada por Eli y Brandon Stieber. “Quieren que preparemos un plato espectacular”, aseguró la mamá del actor de “Pituca sin Lucas”.

En tanto, Adolfo Bolívar y Ale también pasaron a Noche de Eliminación. “Hay que ver qué nos depara el destino otra vez”, aseguró el pequeño. Seguidamente, Steve Palao y su nieta Caetana también fueron sentenciados; aunque la pequeña NO se mostró de acuerdo. “Ya no quiero estar, todos los días me mandan a Eliminación”, se lamentó.

Los últimos enviados a Noche de Eliminación este martes fueron Ismael La Rosa y su hija Ishana.

