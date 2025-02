Anthony Chávez se mostró IMPACTADO al escuchar una declaración de Armando Machuca en el nuevo episodio de “El Gran Chef Famosos, Pericotitos”. El conductor, en una conversación con Mariella Zanetti, aseguró que el participante NO está al nivel de su ex rival en la tercera temporada.

Armando llegó hasta la cocina de Mariella para reclamarle por no ganar el beneficio del primer plato de la noche. “¿Cómo te va a salir aguado el arroz con leche?”, le reprochó. “Aguado no me ha salido; me faltó cocción”.

Y, no tranquilo con su respuesta, Armando le volvió a recalcar: “¿Cómo te va a ganar Anthony Chávez?”.

Esta pregunta “molestó” a Anthony, quien, desde su estación, mostró su INCONFORMIDAD con la sugerencia de Machuca sobre su FALTA de juego culinario ante la campeona Mariella.

Este martes 18 de febrero se vive una nueva Noche de Sentencia en “El Gran Chef Famosos, Pericotitos”. Las duplas luchan por seguir en competencia, ¿quiénes lograrán salvarse de la Noche de Eliminación?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “El Gran Chef Famosos, Pericotitos”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m.