En El Gran Chef Famosos, Pericotitos, Mariella Zanetti y su hijo Massi están decididos a demostrar sus mejores habilidades en la cocina, pero el smoothie de frutos rojos está listo para complicar esta hazaña.

“Va a explotaa…aar”, gritó Massi completamente aterrado. “Tranquilo, tranquilo, no va a explotar”, trató de calmarlo su madre.

Pese a sus esfuerzos, su smoothie se escapaba de la licuadora a chorros. “¿Ya ves? Se derramó, ¿pero qué hago?”, se preguntó Mariella.

Su niño no tuvo problemas en recriminarle por este error. “Te dije, pero tú no me haces caso”, renegó Massi. Junto a su madre, protagonizó un divertido y tierno momento. ¿Podrán conquistar el paladar del jurado con su smoothie?

