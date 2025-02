En El Gran Chef Famosos, Pericotitos, el smoothie de frutos rojos fue escogido como el primer plato que los participantes deberán presentar durante esta noche. Al empezar el licuado, Tito Vega y su sobrina Leandra pensaron que todo estaba perdido.

“¿Esto ha venido sin tapa? ¿El vaso no tiene la tapita de arriba? ¿Y si no me di cuenta? Porque a veces yo la guardo ahí”, tembló el competidor al creer haber dejado la tapa dentro del licuado.

Su sobrina Leandra intentó demostrar serenidad y sugerir una solución. “Ay, tío, pero a ver… lávate bien las manos y mételo hasta el fondo, pues”, le recomendó con nerviosismo.

“Hay que revisar porque si no…vamos a licuar ese plástico, también”, se asustó Tito. “No, no está”, respiró aliviado. ¿Pero DÓNDE está la TAPA?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “El Gran Chef Famosos, Pericotitos”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m.