¿Cocinero o lavaplatos? Emilram Cossio contó que estuvo tres días entrenando en una cevichería para la semana de repechaje de “El Gran Chef Famosos, El Restaurante”. “No me he vuelto el cocinero maravilloso, pero estoy más familiarizado, mucho más tranquilo para cocinar”, narró. Sin embargo, Giovanna Valcárcel no perdió la oportunidad de burlarse de la historia de su compañero.

“Él dijo que ha estado tres días en un restaurante, si claro, pero ha estado lavando los platos. No seas mentiroso”, expresó la actriz. Giovanna también declaró que ella también fue lava platos en el pasado y que aprendió mucho de esa experiencia. “Fui mesera como 4 o 5 meses en Miami”, confesó.

Este martes 30 de marzo, Mathías Brivio, Zelma Gálvez, Emil Jaime, Emilram Cossio y Giovanna Valcárcel se enfrentan al reto de preparar los platos favoritos del querido felino Garfield en la primera noche de repechaje. ¿Quiénes serán los primeros en la tabla de posiciones?

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.