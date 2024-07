El popular felino, Garfield, visitó el set de “El Gran Chef Famosos” y recibió todo el cariño de los participantes y del conductor José Peláez, quienes lo recibieron con un abrazo grupal. El cantante Emil Jaime fue el primero en ir a abrazar al personaje. “Mi infancia. Qué lindo conocerte”, expresó.

TE PUEDE INTERESAR | El Gran Chef Famosos, El Restaurante: Jurado se niega a probar el primer plato de Emil Jaime

Garfield llegó para darle a Mathías Brivio un sobre con el beneficio que obtuvo por ganar el primer reto de la noche. Por ello, y a pedido de Emilram, Mathías dijo algunas palabras en inglés para el gato. “Thank you, thank you, Garfield”, manifestó.

Este martes 30 de marzo, Mathías Brivio, Zelma Gálvez, Emil Jaime, Emilram Cossio y Giovanna Valcárcel se enfrentan al reto de preparar los platos favoritos del querido felino Garfield en la primera noche de repechaje. ¿Quiénes serán los primeros en la tabla de posiciones?

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.