¿FUE O NO FUE BRUJERÍA? Cielo Torres sorprendió a todos al utilizar el perejil mojado para hacer una especie de ritual junto a Santiago Suárez. Al verlos, Jose Miguel Argüelles se preguntó si el “hechizo” era contra él en el nuevo episodio de “El Gran Chef Famosos“.

“¿Qué están haciendo aquí? ¿Brujería? (…) Están haciendo brujería, ¿qué está pasando? ¿Es brujería para que no me salga bien? Santiago ah. Esto es para que no me salga bien”, se cuestionó el actor de “Papá en Apuros”.

Este jueves 20 de junio se vive la primera noche de la sexta ronda en “El Gran Chef Famosos”. Los participantes harán de todo para evitar la temida Noche de Sentencia, ¿quiénes lo conseguirán?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play.