Como primer plato de la noche, los participantes de “El Gran Chef Famosos” debían preparar un delicioso chupe de quinua. Así que, como parte de los ingredientes, tenían a la chicha de jora.

TE PUEDE INTERESAR | El Gran Chef Famosos RESUMEN: Yaco Eskenazi, Ivana Yturbe y Cielo Torreas podrían abandonar la competencia

Antes de cocinar, la producción les ofreció un vaso de chicha de jora a cada concursante. Pero, lo que realmente llamó la atención fue que Cielo Torres NO tomó la bebida.

Al ver esta situación, el conductor José Peláez se acercó a la cocina de Cielo para preguntarle al respecto. “¿Qué pasó con nuestra chichita? ¿No te gustó?”, le consultó. “No, dije ‘capaz me pongo muy sabrosa y ya…´. Después me olvido de cocinar, me subo a la mesa a bailar”, aseguró la cantante.

Incluso, en el confesionario, Cielo Torres agregó un dato interesante: “Es que la chicha de jora mientras más rica sea, más sube a la cabeza”.

Este lunes 24 de junio se vive la sexta Noche de Eliminación de “El Gran Chef Famosos”. Uno de los tres participantes ABANDONARÁ la cocina, ¿quién NO convencerá el paladar del jurado?