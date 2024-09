José Peláez se acercó a la estación de Christian Thorsen para conocer los motivos por los que todavía no utiliza la medalla que gana. Tras escuchar sus dudas, el actor decidió responderle. “Estoy muy orgulloso de no usar mi medalla la vez pasada. Salvé la eliminación, pero también me pude haber ido, pero no hubiera pasado nada”, comentó.

El presentador escuchó lo mencionado por el participante y recordó la vez que Phillip Chu Joy usó su medalla en vano. “Sería horrible si te pasa lo que le pasó a Phillip Chu Joy. Usar la medalla y luego le pregunto al jurado y dicen que hubiera pasado. Te ponen la cara de payaso en las redes sociales”, manifestó.

Este jueves 5 de setiembre se vive una noche intensa “El Gran Chef Famosos, La Academia”. Cuatro participantes luchan por su permanencia, ¿quiénes seguirán en la competencia culinaria de Latina Televisión?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.