Giacomo Bocchio, Nelly Rossinelli y Javier Masías emocionaron hasta las lágrimas a Israel Dreyfus en su despedida de “El Gran Chef Famosos, La Academia”. El alumno se convirtió en el octavo eliminado de la temporada y los jueces le dedicaron emotivas palabras en su último día.

El primero en pronunciarse fue el chef Giacomo. “Israel, amigo, creo que hoy te has frustrado demasiado y eso te ha jugado en contra. Yo me quedo con que eres uno de los participantes que más ha evolucionado, si no eres el que más ha evolucionado (…) Tienes un amigo cocinero para servirte”, aseguró.

En tanto, la popular “mamá de los pericotitos” reconoció el “corazón noble y súper dulce” del participante. “Siempre (tienes) la disposición de aprender, has evolucionado un montón. Eres un chico que siempre le pone pecho a la vida y sales adelante. Te vas sabiendo cocinar. Dale con todo”, lo animó.

Y por último, Javier Masías, su primo lejano, también le dedicó unas palabras. “Eres el participante que más le ha sacado provecho a esta temporada. Fuiste el primero en irte, pero no te vas último porque creo que le has encontrado ese gusto raro a la sed del conocimiento. Tienes una personalidad maravillosa que hace muy fácil para ti abordar el proceso antes que el resultado. Creo que has tenido un mal día. Yo creo que uno debe enamorarse del proceso más que del resultado”, finalizó.

