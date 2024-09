José Peláez se acercó a la estación de Adolfo Aguilar, luego de escuchar su conversación con el chef Hajime, en la que le aseguró que sus dedos son parecidos a los de los ollucos. “Le has dicho a Hajime que tienes dedos de olluco”, comentó Peláez.

El presentador no se quiso quedar con la curiosidad e hizo una representación gráfica. “Entonces, he hecho una mano de olluco para compararlo con tu mano”, comentó. Luego de analizar todo, se percató de que sus dedos no son así. “Ah, bueno… No tienes dedos de olluco”, sentenció.

Este jueves 5 de setiembre se vive una noche intensa “El Gran Chef Famosos, La Academia”. Cuatro participantes luchan por su permanencia, ¿quiénes seguirán en la competencia culinaria de Latina Televisión?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.