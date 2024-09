Christian Thorsen se despidió este jueves de la cocina de “El Gran Chef Famosos, La Academia”. El actor se convirtió en el primer eliminado del ciclo final de esta temporada del programa culinario de Latina Televisión.

Antes de abandonar la cocina, Christian agradeció a las personas que lo convocaron para mostrar una faceta suya que no muchos conocían: él en la cocina. “Quería mostrarle a la gente que estaba bien, que me sentía bien, que podía estar en un ambiente así de tanta exigencia, que es mucho más de la que uno cree. Muchísimas gracias a todos los muchachos, la chamba que hacen todos es increíble”, aseguró.

Además, pidió disculpas por no llegar hasta la final de la temporada. “Estoy seguro que tendré alguna otra oportunidad donde me sienta quizás un poco mejor y se logre la Olla de Oro. Mi agradecimiento eterno a ustedes, ha sido un placer enorme estar acá. Muchísimas gracias por todo, por todo lo que he aprendido. Ha sido una gran lección y me siento un cocinero gracias a ustedes”, finalizó.

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.