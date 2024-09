Vanessa Terkes, como recordamos, sufrió un accidente y terminó con 13 puntos en la palma de la mano como resultado de un corte en el pasado episodio de “El Gran Chef Famosos, La Academia”.

Ya recuperada, Vanessa Terkes se sintió lista para regresar a la cocina de “El Gran Chef” para luchar por la victoria en la competencia culinaria. Pero, Peláez sigue preocupado por su bienestar físico, así que le preguntó: “Vanessa Terkes, ¿cómo vas? ¿sientes dolor en la mano?”.

Evidentemente recuperada, Vanessa aseguró: “No, ahorita no siento nada. No tengo dolor, no me duele nada. No me distraigas. A llorar al río me dijeron”.

Este jueves 19 de setiembre se transmite la primera noche de la ronda final de “El Gran Chef Famosos, La Academia”. Los participantes luchan por llegar a la gran final y coronarse como el mejor de la clase. ¿Qué sucederá?

