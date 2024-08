Christian Thorsen se pasó de coqueto en el nuevo episodio de “El Gran Chef Famosos, La Academia”. Y con el objetivo de llamar la atención de Vanessa Terkes, el actor se acercó sigilosamente a su estación.

Una vez ahí, le replicó al comentario hecho por la también actriz. “¿Quieres que tome decisiones?”, le preguntó Christian. “Se puso brava la cosa. O sea, uno lo ve coqueteando con todo el mundo y ahora me viene a cuadrar…”, replicó Vanessa.

Pero, lo que NUNCA esperó ella fue que Christian la acerque a él agarrándola de su cintura.

Aunque, poco después, Vanessa se sinceró en el confesionario: “Mira, escúchame, en buena onda, me pareces un chico lindo, me parece genial que coquetees con toda. Pero no me gustan los chicos coquetos, no es para mí”.

Este miércoles 28 de agosto se vive una nueva noche de competencia en “El Gran Chef Famosos: La Academia”. Los alumnos se enfrentan a una edición dedicada al Aniversario de Tacna, ¿cómo les irá?

