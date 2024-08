Vanessa Terkes se mostró CELOSA al recordar el beso que se dieron Christian Thorsen y Diana Sanchez en el set de “El Gran Chef Famosos, La Academia”. La actriz encaró a su compañero para ¿reclamarle?

“Compadrito coqueto, ¿cómo está usted? Ahora he visto que chapa con una, con otra, que duerme con la otra”, aseguró Vanessa. Pero Christian se defendió: “Yo no chapo, ella me chapó a mí”.

Y, una vez en el confesionario, el actor acotó: “Esa Vanessita, y el coqueto soy yo. Ummm. Pero gracias por venir. A mí siempre tu compañía me va a venir de manera maravillosa”.

Este miércoles 28 de agosto se vive una nueva noche de competencia en “El Gran Chef Famosos: La Academia”. Los alumnos se enfrentan a una edición dedicada al Aniversario de Tacna, ¿cómo les irá?

